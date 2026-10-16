МЗС Молдови засудило порушення повітряного простору країни внаслідок атак РФ на Україну

Міністерство закордонних справ Молдови засудило неодноразові порушення повітряного простору країни.

Про це пише Newsmaker, передає "Європейська правда".

Як зазначається, у МЗС назвали ці інциденти грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності Молдови.

Зовнішньополітичне відомство Молдови наголосило, що вони загрожують безпеці громадян і демонструють прямі наслідки російської агресії проти України для регіональної стабільності.

Також МЗС країни вимагає від Росії негайно припинити атаки на Україну та дотримуватися норм міжнародного права, зокрема суверенітету та територіальної цілісності Молдови.

Як писали, у п’ятницю, 16 жовтня, у Молдові зафіксували падіння безпілотного літального апарату.

Також у ніч проти 16 жовтня та вранці в п’ятницю кілька безпілотників порушили повітряний простір Республіки Молдова.