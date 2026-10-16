МИД Молдовы осудил нарушение воздушного пространства страны в результате атак РФ на Украину

Министерство иностранных дел Молдовы осудило неоднократные нарушения воздушного пространства страны.

Об этом пишет Newsmaker, передает "Европейская правда".

Как отмечается, в МИД назвали эти инциденты грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Молдовы.

Внешнеполитическое ведомство Молдовы подчеркнуло, что они угрожают безопасности граждан и демонстрируют прямые последствия российской агрессии против Украины для региональной стабильности.

Также МИД страны требует от России немедленно прекратить атаки на Украину и соблюдать нормы международного права, в частности суверенитет и территориальную целостность Молдовы.

Как сообщалось, в пятницу, 16 октября, в Молдове зафиксировали падение беспилотного летательного аппарата.

Также в ночь на 16 октября и утром в пятницу несколько беспилотников нарушили воздушное пространство Республики Молдова.