Російські дрони протягом ночі 5 разів порушували повітряний простір Молдови

У ніч проти 16 жовтня та вранці в п’ятницю кілька безпілотників порушили повітряний простір Республіки Молдова.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TV8.

Дрони перетинали кордон на тлі масованих російських атак на Україну. Інциденти зафіксовано на півночі та південному сході Молдови. Про падіння та вибухи об’єктів не повідомлялося.

Перше порушення зафіксували о 23:02. Літальний апарат перетнув кордон з боку населеного пункту Тимкове Одеської області України та попрямував до села Іванівка. Через 18 хвилин він покинув повітряний простір Молдови, взявши курс на українську територію.

Другий інцидент зафіксували о 03:37. Безпілотник прилетів з боку українського села Старокозаче в Одеській області у напрямку села Тудора Штефан-Водського району. Через хвилину він повернувся на територію України тим самим маршрутом.

О 03:46 ще один літальний апарат перетнув кордон на півночі з боку Могилева-Подільського, прямуючи до міста Атаки. Через дві хвилини він покинув повітряний простір Молдови в районі села Хедереуць Окницького району.

Четверте порушення зафіксували о 05:59. Дрон увійшов у повітряний простір країни з боку Старокозачого та попрямував до села Каплани Штефан-Водського району. Через хвилину безпілотник покинув територію Молдови в районі села Оленешти.

О 06:09 той самий безпілотник повторно перетнув кордон у районі села Пуркар Штефан-Водського району. Через хвилину він покинув повітряний простір країни через район Дністровська в Придністровському регіоні, попрямувавши в бік українського населеного пункту Градениці.

Менш ніж за сім годин Міністерство оборони зафіксувало п’ять випадків несанкціонованого проникнення літальних апаратів у повітряний простір Республіки Молдова.

У ніч проти четверга, 15 жовтня, під час російського обстрілу України безпілотник знову порушив повітряний простір Молдови. Міністр оборони заявив, що цей дрон "однозначно" російський.

Нагадаємо, вранці 30 вересня безпілотник пролетів через повітряний простір Молдови, після чого впав за межами села Гирбовець, що в Аненій-Нойському районі, та вибухнув.