У Молдові показали уламки безпілотника, який впав і вибухнув на території країни

Поліція Молдови оприлюднила фото безпілотного літального апарату, який впав та вибухнув на території країни у п’ятницю, 16 жовтня.

Про це йдеться у заяві, передає "Європейська правда".

Поліція Молдови виявила уламки дрона, який впав та вибухнув 16 жовтня на полі між селами Кодрені-Ної та Скаяни в Дондюшанському районі країни.

Наразі на місці події перебувають співробітники поліції, які проводять огляд території та з’ясовують усі обставини. За попередніми даними, жертв немає.

Фахівці з підрозділу поліції з вибухонебезпечних предметів проведуть експертизу дрона.

Фото: Facebook

У ніч проти 16 жовтня та вранці в п’ятницю кілька безпілотників порушили повітряний простір Республіки Молдова.

Міністерство закордонних справ Молдови засудило неодноразові порушення повітряного простору країни.