В Молдове показали обломки беспилотника, который упал и взорвался на территории страны

Полиция Молдовы обнародовала фотографию беспилотного летательного аппарата, который упал и взорвался на территории страны в пятницу, 16 октября.

Об этом говорится в заявлении, сообщает "Европейская правда".

Полиция Молдовы обнаружила обломки дрона, который упал и взорвался 16 октября на поле между селами Кодрени-Нои и Скаяны в Дондюшанском районе страны.

В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники полиции, которые проводят осмотр территории и выясняют все обстоятельства. По предварительным данным, жертв нет.

Специалисты из подразделения полиции по взрывоопасным предметам проведут экспертизу дрона.

Фото: Facebook

В ночь на 16 октября и утром в пятницу несколько беспилотников нарушили воздушное пространство Республики Молдова.

Министерство иностранных дел Молдовы осудило неоднократные нарушения воздушного пространства страны.