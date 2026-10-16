В Молдове показали обломки беспилотника, который упал и взорвался на территории страны
Новости — Пятница, 16 октября 2026, 18:53 —
Полиция Молдовы обнародовала фотографию беспилотного летательного аппарата, который упал и взорвался на территории страны в пятницу, 16 октября.
Об этом говорится в заявлении, сообщает "Европейская правда".
Полиция Молдовы обнаружила обломки дрона, который упал и взорвался 16 октября на поле между селами Кодрени-Нои и Скаяны в Дондюшанском районе страны.
В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники полиции, которые проводят осмотр территории и выясняют все обстоятельства. По предварительным данным, жертв нет.
Специалисты из подразделения полиции по взрывоопасным предметам проведут экспертизу дрона.
В ночь на 16 октября и утром в пятницу несколько беспилотников нарушили воздушное пространство Республики Молдова.
Министерство иностранных дел Молдовы осудило неоднократные нарушения воздушного пространства страны.