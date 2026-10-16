ЗМІ: ЄС планує запустити програму спостереження за Арктикою у 2027-му

У 2027 році Європейський Союз планує запустити програму спостереження за Арктикою.

Про це йдеться в новій арктичній стратегії ЄС, з якою ознайомилося агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Як зазначається, ця ініціатива зі спостереження передбачена новою арктичною стратегією ЄС, яка має бути оприлюднена наступного тижня. Пілотна програма розширить можливості супутникових систем ЄС для виявлення арктичних загроз як на суші, так і на морі.

Очікується, що ЄС також створить "Арктичний кабельний хаб" для захисту підводних кабелів, які забезпечують функціонування життєво важливих цифрових послуг і постраждали від диверсій.

Зазначається, що попередня версія арктичної стратегії, датована 2021 роком, була зосереджена на співпраці, заходах щодо боротьби зі зміною клімату та корінних народах. Втім, з того часу Арктика перетворилася на поле битви за глобальний вплив, оскільки зміна клімату відкриває нові морські шляхи, привертаючи увагу Росії, США та Китаю.

"Зростання судноплавної активності в Арктиці – середовищі, яке за своєю природою є суворим і недостатньо картографованим, – суттєво підвищує ризик катастрофічних аварій, серйозного забруднення моря та гібридних втручань", – зазначили у стратегії.

У документі йдеться про те, що Росія активно заявляє про себе, а саме: "поступово відновлює свою військову присутність в Арктиці" та використовує цей регіон для перевезення палива, на яке накладено санкції.

Аналогічно, зазначається, що "амбіції Китаю в європейській частині Арктики зростають, водночас країна поглиблює партнерство з Росією".

У документі уникнули критики в бік США, втім зазначили, що "передбачуване партнерство має ключове значення для європейської та трансатлантичної безпеки".

У своїй майбутній стратегії ЄС також зобов’яжеться проводити регулярні арктичні саміти та організовувати спільно фінансовані проєкти з регіональними партнерами.

У вересні президент Європейської ради Антоніу Кошта за підсумками Європейського арктичного саміту у Фінляндії заявив, що наступний довгостроковий європейський бюджет передбачатиме збільшення інвестицій у безпеку та оборону Європи, зокрема в арктичному регіоні.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль попередив, що Росія має в Арктиці потенціал, до якого Європа має ставитися серйозно.