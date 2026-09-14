Кошта: ЄС збільшить інвестиції у безпеку й оборону, зокрема в Арктиці

Наступний довгостроковий європейський бюджет передбачатиме збільшення інвестицій у безпеку та оборону Європи, зокрема в арктичному регіоні.

Про це розповів президент Європейської ради Антоніу Кошта на пресконференції за підсумками Європейського арктичного саміту у Фінляндії, пише "Європейська правда".

Також Європейська комісія та Європейська служба зовнішніх дій, за словами Кошти, наразі оновлюють арктичну стратегію ЄС, щоб забезпечити її відповідність новим світовим геоекономічним та екологічним викликам.

"Коли йдеться про безпеку в Арктиці, нам потрібно адаптуватися до нової геополітичної реальності. Дійсно, Арктика є ще однією жертвою ослаблення багатосторонньої системи. Суверенітет і повага до територіальної цілісності більше не можуть вважатися очевидними, а фундаментальні концепції міжнародного права, такі як свобода судноплавства, стають предметом сумнівів. Росія, найбільша арктична держава, є одним із головних рушіїв цієї тенденції", – сказав голова Євроради.

Нагадаємо, у жовтні 2026 року Європейський Союз планує представити нову стратегію щодо арктичного регіону. У стратегію планують включити конкретні проєкти в сферах безпеки, клімату та довкілля.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль попередив, що Росія має в Арктиці потенціал, до якого Європа має ставитися серйозно.