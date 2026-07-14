Глава МЗС Німеччини: Росія має можливості в Арктиці, які слід сприймати серйозно

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль у вівторок закликав до посилення заходів стримування та оборони на північному фланзі НАТО з огляду на зростання гібридних загроз з боку Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DPA.

За словами Вадефуля, Росія продовжує розширювати свою військову присутність на півночі Європи та в Арктиці та намагається закріпити свій вплив у регіоні. Про це Вадефуль попередив під час зустрічі зі своїм норвезьким колегою Еспеном Бартом Ейде в місті Бодо, що на північ від Полярного кола.

Він підкреслив, що Росія має в Арктиці потенціал, "до якого ми маємо ставитися серйозно, зокрема з огляду на нашу безпеку в Центральній Європі".

Норвегія відіграє ключову роль як "система раннього попередження НАТО за допомогою гідролокаторів та радарів у Північній Атлантиці", додав він.

Вадефуль підкреслив, що цей регіон є головною артерією "нашої безпеки та нашого процвітання", де проходять підводні кабелі та інфраструктура, а також морські й повітряні маршрути, що мають вирішальне значення для постачання до Німеччини та Європи.

За його словами, Китай також посилює свою присутність в Арктиці, інвестуючи в стратегічну інфраструктуру та науково-дослідну діяльність.

Вадефуль та Ейде відвідали штаб Збройних сил Норвегії в Рейтані, на схід від Бодо. Потім обидва міністри на швидкісному катері вирушили до Арктичного науково-дослідного інституту при Університеті Норд у Бодо.

Обидва політики також планують відвідати центр повітряних операцій НАТО в Бодо, який відкрився в жовтні як аналог існуючих центрів у Німеччині та Іспанії.

Раніше посол Канади у Києві Наталка Цмоць висловила сподівання, що у майбутньому українські безпілотні катери будуть долучені до патрулювання Арктики.

Також повідомлялося, що Норвегія відкриє генеральне консульство у столиці Гренландії Нууку, оскільки Арктика відіграє дедалі більшу роль у міжнародній політиці та безпеці.