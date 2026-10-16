СМИ: ЕС планирует запустить программу наблюдения за Арктикой в 2027 году

В 2027 году Европейский Союз планирует запустить программу наблюдения за Арктикой.

Об этом говорится в новой арктической стратегии ЕС, с которой ознакомилось агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, эта инициатива по наблюдению предусмотрена новой арктической стратегией ЕС, которая должна быть обнародована на следующей неделе. Пилотная программа расширит возможности спутниковых систем ЕС по выявлению арктических угроз как на суше, так и на море.

Ожидается, что ЕС также создаст "Арктический кабельный хаб" для защиты подводных кабелей, которые обеспечивают функционирование жизненно важных цифровых услуг и пострадали от диверсий.

Отмечается, что предыдущая версия арктической стратегии, датированная 2021 годом, была сосредоточена на сотрудничестве, мерах по борьбе с изменением климата и коренных народах. Впрочем, с тех пор Арктика превратилась в поле битвы за глобальное влияние, поскольку изменение климата открывает новые морские пути, привлекая внимание России, США и Китая.

"Рост судоходной активности в Арктике – среде, которая по своей природе сурова и недостаточно картографирована, – существенно повышает риск катастрофических аварий, серьезного загрязнения моря и гибридных вмешательств", – отмечается в стратегии.

В документе говорится, что Россия активно заявляет о себе, а именно: "постепенно восстанавливает своё военное присутствие в Арктике" и использует этот регион для перевозки топлива, на которое наложены санкции.

Аналогично отмечается, что "амбиции Китая в европейской части Арктики растут, при этом страна углубляет партнерство с Россией".

В документе избегают критики в адрес США, однако отмечают, что "предсказуемое партнерство имеет ключевое значение для европейской и трансатлантической безопасности".

В своей будущей стратегии ЕС также обязуется проводить регулярные арктические саммиты и организовывать совместно финансируемые проекты с региональными партнерами.

В сентябре президент Европейского совета Антониу Кошта по итогам Европейского арктического саммита в Финляндии заявил, что следующий долгосрочный европейский бюджет предусматривает увеличение инвестиций в безопасность и оборону Европы, в частности в арктическом регионе.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль предупредил, что Россия обладает в Арктике потенциалом, к которому Европа должна относиться серьезно.