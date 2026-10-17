В Албанії протестувальники закидали поліцію камінням, правоохоронці застосували водомети

Тисячі молодих албанців зібралися в суботу біля Міністерства освіти в центрі столиці Тирани на п’ятий день студентського руху, який вимагає відставки прем’єр-міністра Еді Рами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Протест переріс у насильство, коли група молодих людей у масках почала жбурляти каміння в поліцію. Та у відповідь застосувала світлошумові гранати, сльозогінний газ і водомети.

Водомети на вулиці у Тирані фото: panorama

Демонстрації проти корупції та безробіття почали поширюватися по всій Албанії. Цього тижня в Тирані протестувальники розбили вікна, підпалили урядові будівлі та вступили в сутички з поліцією.

За даними поліції, наразі затримали 500 протестувальників, 330 із них відпустили. Поранення отримали близько 120 поліцейських і 45 протестувальників, хоча багато випадків травмування учасників акцій, імовірно, не були зафіксовані.

Заворушення стали найбільшим викликом для прем’єр-міністра Еді Рами, який очолює уряд із 2013 року та торік переміг на виборах, здобувши четвертий термін на посаді.

Їм передували кілька місяців переважно мирних протестів, спричинених планами побудувати розкішний курорт на південному узбережжі Албанії. Проєкт підтримують інвестори, серед яких зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Уряд Рами неодноразово опинявся в центрі корупційних скандалів. Аналітики зазначають, що Албанія є осередком діяльності злочинних угруповань, які прагнуть відмивати кошти, отримані від торгівлі наркотиками та зброєю. Це ускладнює її зусилля зі вступу до ЄС.

15 жовтня стало відомо, що офіс Коледжу Європи в Тирані став жертвою ескалації студентських протестів, що охопили столицю Албанії.

А прем’єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що не збирається йти у відставку попри масштабні протести студентів.