Прем’єр Албанії не збирається йти у відставку на тлі масштабних протестів

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що не збирається йти у відставку попри масштабні протести студентів, які тривають уже третій день поспіль.

Про це Рама сказав у письмовому коментарі агентству Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив албанський прем’єр, "уряди змінюються в результаті демократичних виборів".

"Моя відповідальність полягає в тому, щоб вислухати, вирішити обґрунтовані проблеми та забезпечити подальший розвиток Албанії. Альтернатива цьому – зрада албанців, які надали мені сильний мандат на завершення переговорів щодо вступу до Європейського Союзу", – йдеться у відповіді очільника уряду Албанії.

Рама заявив, що готовий обговорити питання зростання вартості освіти, але додав, що "напади на державні установи, знищення державної власності та загроза громадській безпеці не мають нічого спільного з законними вимогами студентів".

"Можливо, деякі сили, як у країні, так і за кордоном, не хочуть, щоб Албанія досягла успіху як лідер у процесі вступу до ЄС. Але я не дозволю, щоб насильство зірвало європейське майбутнє Албанії", – підкреслив він.

Останніми днями Албанію охопили студентські протести проти корупції та за реформу освіти.

Зокрема, 14 жовтня перед будівлею Міністерства освіти зібралися тисячі протестувальників. Деякі з них кидали цеглу в будівлю.

Нагадаємо, у червні в Албанії розпочалися протести проти забудови Адріатичного узбережжя компанією, пов'язаною зі зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Курорт вартістю 1,4 млрд євро будується під керівництвом інвестиційної фірми Кушнера Affinity Partners.

Станом на 1 жовтня протести тривали.

Більше про ситуацію в країні читайте у статті: Фламінго проти Трампа: як оборудка зятя президента США збурила Албанію.