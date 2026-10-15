Під час протестів в Албанії постраждав офіс Коледжу Європи

Офіс Коледжу Європи в Тирані став жертвою ескалації студентських протестів, що охопили столицю Албанії.

Про це пише Politico з посиланням на слова прем’єр-міністра країни Еді Рами, передає "Європейська правда".

Як зазначається, офіс навчального закладу, який слугує місцем підготовки майбутніх державних службовців ЄС, у ввечері 14 жовтня зламали, розграбували та підпалили.

Рама заявив, що не вірить у те, що збитки спричинили студенти.

"Студенти – це майбутнє, це ті, хто дивиться вперед, хто хоче йти далі й швидше", – сказав він.

Натомість прем’єр звинуватив своїх політичних опонентів у причетності до руйнувань, стверджуючи, що винні намагаються підірвати євроінтеграційний прогрес Албанії.

Опозиційні партії заперечують будь-які правопорушення.

А делегація Європейського Союзу в Албанії засудила руйнування приватної та державної власності та закликала протестувальників проявити стриманість.

"Насильству немає місця в демократичних державах", – акцентували в заяві.

Останніми днями Албанію охопили студентські протести проти корупції та за реформу освіти. Зокрема 14 жовтня перед будівлею Міністерства освіти зібралися тисячі протестувальників. Деякі з них кидали цеглу в будівлю.

Нагадаємо, у червні в Албанії розпочалися протести проти забудови Адріатичного узбережжя компанією, пов'язаною зі зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Курорт вартістю 1,4 млрд євро будується під керівництвом інвестиційної фірми Кушнера Affinity Partners.

Станом на 1 жовтня протести тривали.

Більше про ситуацію в країні читайте у статті: Фламінго проти Трампа: як оборудка зятя президента США збурила Албанію.