В Албании протестующие забросали полицию камнями, правоохранители применили водометы

Тысячи молодых албанцев собрались в субботу у здания Министерства образования в центре столицы Тираны на пятый день студенческого движения, требующего отставки премьер-министра Эди Рамы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Протест перерос в насилие, когда группа молодых людей в масках начала бросать камни в полицию. В ответ полиция применила светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы.

Водометы на улице в Тиране фото: panorama Водометы на улице в Тиране

Демонстрации против коррупции и безработицы начали распространяться по всей Албании. На этой неделе в Тиране протестующие разбили окна, подожгли правительственные здания и вступили в столкновения с полицией.

По данным полиции, на данный момент задержаны 500 протестующих, 330 из них отпустили. Ранения получили около 120 полицейских и 45 протестующих, хотя многие случаи травмирования участников акций, вероятно, не были зафиксированы.

Беспорядки стали самым серьёзным испытанием для премьер-министра Эди Рамы, который возглавляет правительство с 2013 года и в прошлом году победил на выборах, получив четвёртый срок на этом посту.

Им предшествовали несколько месяцев преимущественно мирных протестов, вызванных планами построить роскошный курорт на южном побережье Албании. Проект поддерживают инвесторы, среди которых зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Правительство Рамы неоднократно оказывалось в центре коррупционных скандалов. Аналитики отмечают, что Албания является центром деятельности преступных группировок, стремящихся отмывать средства, полученные от торговли наркотиками и оружием. Это затрудняет её усилия по вступлению в ЕС.

15 октября стало известно, что офис Колледжа Европы в Тиране стал жертвой эскалации студенческих протестов, охвативших столицу Албании.

А премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что не собирается уходить в отставку, несмотря на масштабные протесты студентов.