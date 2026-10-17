Водомети та підпалені авто: на протестах в Брюсселі спалахнули заворушення

У центрі Брюсселя в суботу, 17 жовтня, знову спалахнули заворушення за участю молоді: протестувальники пошкоджували майно, палили сміттєві баки й автомобілі, а поліція застосувала сльозогінний газ і водомети.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Soir.

Учасники протестів пошкодили кілька об'єктів. Зокрема, вони атакували штаб-квартиру брюссельського відділення Соціалістичної партії, розбивши вікна в будівлі.

Також протестувальники підпалили кілька сміттєвих баків, пошкодили будівельне обладнання та перевернули автомобіль каршерінгового сервісу. На вулиці Кракель спалили три автомобілі.

Поліція Брюсселя застосувала сльозогінний газ і провела зачистки, щоб розігнати учасників заворушень. Правоохоронці затримали кількох людей. За даними Belga, серед учасників було багато неповнолітніх, деяким із них, імовірно, ще не виповнилося 12 років.

Близько 17:00 за місцевим часом ситуація в більшості районів почала заспокоюватися. Водночас на площі Біржі в центрі столиці зібралася велика група протестувальників і молоді, які скандували гасла проти поліції. Поблизу залишалися два водомети та численні правоохоронці в екіпіруванні. Ситуація залишалася напруженою, однак нових сутичок на той момент не зафіксували.

фото: Belga

Міністр внутрішніх справ Бельгії Бернар Квінтін у дописі в X зазначив, що "те, що відбувається в Брюсселі, вже не є простим протестом", і що будуть застосовані всі необхідні засоби для відновлення порядку в умовах протистояння з бунтівниками.

Акція відбулась також у місті Льєж, де цього місяця студенти протестували проти проблем у франкомовній системі освіти.

Новий заклик зібратися в Брюсселі з'явився після сутичок між поліцією та молоддю 9 жовтня, які відбулися на тлі профспілкової демонстрації.

Сутички сталися, коли тисячі протестувальників вийшли на вулиці бельгійської столиці, зокрема студенти, частково натхненні демонстраціями в сусідній Франції.

Бельгійські студентські організації заявили, що протестують проти зростання вартості освіти та реформ, які, на їхню думку, зроблять вищу освіту менш доступною.

Як повідомлялось, у суботу, 17 жовтня, в Парижі та інших містах Франції відбулися сутички між протестувальниками та поліцією під час загальнонаціональних протестів проти високих цін.