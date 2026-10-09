Масштабні протести в Брюсселі переросли у сутички з поліцією

У п’ятницю в Брюсселі марш членів профспілок у рамках загальнонаціонального страйку проти запланованих урядом скорочень бюджету, до якого приєднались сотні студентів, переріс у сутички з поліцією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Кілька десятків протестувальників у масках і чорному одязі кидали в поліцію каміння та інші предмети, а на вулицях лунали антиполіцейські гасла, і стіни поблизу були розмальовані антиполіцейськими графіті.

Пожежники гасили кілька пожеж, зокрема на автобусах, а поліція відповіла сльозогінним газом.

Reuters

Сутички сталися, коли тисячі протестувальників вийшли на вулиці бельгійської столиці, зокрема студенти, частково натхненні демонстраціями в сусідній Франції. Страйк призвів до збоїв у роботі громадського транспорту та авіасполучення, а також вплинув на роботу багатьох шкіл і дитячих закладів.

Серед демонстрантів були ті, хто ніс плакати з написами "Я пропустив урок, щоб захистити освіту" та "Освіта – це право, а не привілей".

Бельгійський страйк є частиною хвилі протестів, що прокотилася Європою: студенти у Франції, Італії та інших країнах вийшли на вулиці з вимогами збільшення фінансування освіти, а в Іспанії десятки тисяч людей провели мітинги у зв’язку з житловою кризою.

Reuters

Поліція повідомила, що, хоча сам марш, у якому взяли участь близько 30 тисяч осіб, пройшов мирно, сутички спалахнули біля Центрального вокзалу Брюсселя та в центрі міста, де групи людей кидали в поліцію пляшки, цеглу, каміння та піротехніку, влаштовували пожежі та завдавали шкоди громадському майну.

Поліція повідомила, що співробітники застосували водомети та сльозогінний газ для розгону груп і що 21 особу було затримано або арештовано, у тому числі 13 неповнолітніх.

Страйк оголосили дві найбільші профспілки Бельгії – соціалістична FGTB/ABVV та християнська CSC/ACV, які виступають проти заходів уряду в бюджетній сфері, які, на їхню думку, змусять працівників, пенсіонерів та сім’ї з низьким доходом нести тягар зусиль щодо скорочення дефіциту країни.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заявив у четвер, що болючі бюджетні заходи необхідні зараз, щоб запобігти спіралі боргу та процентних витрат, яка в іншому разі обтяжить майбутні покоління величезними рахунками.

Студентські групи, чиї протести розпочалися на початку цього місяця в Льєжі та в п’ятницю поширилися на Брюссель, заявляють, що вони також протестують проти зростання вартості освіти, переповнених аудиторій та реформ, які, як вони побоюються, зроблять вищу освіту менш доступною.

Нещодавно у всіх в’язницях Бельгії оголошували 24-годинний страйк через постійне переповнення пенітенціарних установ.

16 вересня в аеропорту "Шарлеруа", що поблизу Брюсселя, оголосили страйк авіадиспетчерів, який має тривати протягом 24 днів.