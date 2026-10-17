Водометы и подожженные авто: на протестах в Брюсселе вспыхнули беспорядки

В центре Брюсселя в субботу, 17 октября, вновь вспыхнули беспорядки с участием молодежи: протестующие повреждали имущество, поджигали мусорные баки и автомобили, а полиция применила слезоточивый газ и водометы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Soir.

Участники протестов повредили несколько объектов. В частности, они атаковали штаб-квартиру брюссельского отделения Социалистической партии, разбив окна в здании.

Также протестующие подожгли несколько мусорных баков, повредили строительное оборудование и перевернули автомобиль каршерингового сервиса. На улице Кракель сожгли три автомобиля.

Полиция Брюсселя применила слезоточивый газ и провела зачистки, чтобы разогнать участников беспорядков. Правоохранители задержали нескольких человек. По данным Belga, среди участников было много несовершеннолетних, некоторым из них, вероятно, ещё не исполнилось 12 лет.

Около 17:00 по местному времени ситуация в большинстве районов начала успокаиваться. В то же время на площади Биржи в центре столицы собралась большая группа протестующих и молодёжи, которые скандировали лозунги против полиции. Рядом оставались два водомета и многочисленные правоохранители в экипировке. Ситуация оставалась напряженной, однако новых столкновений на тот момент не зафиксировали.

фото: Belga

Министр внутренних дел Бельгии Бернар Квинтин в посте в X отметил, что "то, что происходит в Брюсселе, уже не является простым протестом", и что будут применены все необходимые средства для восстановления порядка в условиях противостояния с бунтовщиками.

Акция также прошла в городе Льеж, где в этом месяце студенты протестовали против проблем во франкоязычной системе образования.

Новый призыв собраться в Брюсселе появился после столкновений между полицией и молодежью 9 октября, которые произошли на фоне профсоюзной демонстрации.

Столкновения произошли, когда тысячи протестующих вышли на улицы бельгийской столицы, в частности студенты, частично вдохновленные демонстрациями в соседней Франции.

Бельгийские студенческие организации заявили, что протестуют против роста стоимости образования и реформ, которые, по их мнению, сделают высшее образование менее доступным.

Как сообщалось, в субботу, 17 октября, в Париже и других городах Франции произошли столкновения между протестующими и полицией во время общенациональных протестов против высоких цен.