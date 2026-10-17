Сутички, водомети й штурм мерії: у Франції проходять загальнонаціональні протести

У суботу в Парижі та інших містах Франції відбулися сутички між протестувальниками та поліцією під час загальнонаціональних протестів проти високих цін на тлі наближення президентських виборів.

Про це повідомило агентство AFP, пише "Європейська правда".

Зокрема, протестувальники увірвалися до мерії другого за величиною міста Франції, Марселя. Один із демонстрантів вигукнув "Ми штурмуємо Бастилію", коли протестувальники у масках протаранили двері мерії за допомогою захисних бар’єрів.

Потім кілька з них увійшли всередину, а один з них наніс аерозольною фарбою анархістський символ "А" на внутрішню стіну, після чого поліція втрутилася, щоб розігнати їх.

Протестувальники у Марселі підпалюють сміттєві баки фото: AFP

У Парижі поліція застосувала водомети та сльозогінний газ після того, як сотні протестувальників, більшість із яких були в масках, а деякі запускали піротехніку, вступили з нею в сутичку в кількох місцях.

Charge des forces de l'ordre à la matraque contre des manifestants dans les rues de Paris lors de la journée de mobilisation du 17 octobre. #17octobre https://t.co/r0ium6xpHV – CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) October 17, 2026

У офісах французьких телерадіокомпаній CNews та Europe 1 у західній частині Парижа були розбиті вікна, оскільки протестувальники кидали в них різні предмети.

Тисячі демонстрантів зібралися для маршу Парижем, перекривши головні дороги та змусивши владу закрити багато станцій метро в центрі міста.

Марш у Парижі фото: afp

Ці протести посилюють тиск на президента Емманюеля Макрона та його уряд після кількох тижнів демонстрацій школярів, які інколи переростали у насильство. У суспільстві лунає критика щодо, як вважається, непропорційної реакції поліції.

Як повідомили агентству в Міністерстві внутрішніх справ, незадовго після полудня в суботу понад 32 тисячі протестувальників взяли участь у близько 140 акціях по всій країні за межами Парижа. За словами джерела, поліція затримала понад 160 осіб по всій країні.

Рух "Жовтих жилетів", який вісім років тому організовував вуличні протести проти уряду Макрона через заплановане підвищення податків на пальне, закликав до проведення демонстрацій під гаслом "жовті та молодь". Він закликав вчителів і школярів, робітників, пенсіонерів та фермерів взяти участь у протестах у перший день канікул.

У місті Ліон загорілася будівля, в якій розташовується туристичний офіс фото: afp

У західному місті Ренн близько 20 осіб спорудили барикаду з сміттєвих баків та великих піддонів на околиці торгового центру.

У п’ятницю ввечері Макрон закликав "до спокою та поваги", додавши, що право на протест йде рука в руку з "повагою до людей та власності".

Нагадаємо, у Франції уже понад місяць тривають протести держслужбовців, профспілкових активістів та учнів. Працівники виходять на мітинги з вимогою підняття зарплат, а учні – за покращення умов навчання. Наймасовішими є протести старшокласників: відомо майже 7 тисяч затриманих із середини вересня.

Також працівники французької енергетичної компанії TotalEnergies у четвер розпочали страйк, заблокувавши відвантаження палива на нафтопереробних заводах у кількох департаментах Франції.