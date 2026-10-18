Прем'єр Албанії заявив про загрозу євроінтеграції країни через масові протести

У неділю, 18 жовтня, прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що дедалі масштабніші вуличні протести становлять загрозу не його уряду, а прогресу Албанії на шляху до вступу до Європейського Союзу.

Його слова цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Демонстрації, очолювані студентами та підсилені обуренням через корупцію в уряді, брак робочих місць та низькі стандарти освіти, охопили центр Тирани та поширилися на інші міста протягом останнього тижня.

Рама заявив, що ці протести кидають виклик "не йому".

"Не мені кидають виклик, не уряду кидають виклик, не урядовій більшості чи партії-переможниці на виборах кидають виклик, а кидають виклик шляху, кидають виклик місії. Албанці мають дуже чітко подумати: чи хочуть вони ⁠це, чи хочуть вони те, чи хочуть вони ЄС?", – сказав він.

Також Рама звинуватив "іноземні інтереси" в організації протестів.

"Бог знає, якими будуть наслідки. Немає жодної молодої людини, жодного студента і жодного неповнолітнього, хто б навіть подумав про реалізацію цього плану. Це – рука з-за кордону", – додав прем’єр Албанії.

Заворушення стали найбільшим викликом для прем’єр-міністра Еді Рами, який очолює уряд із 2013 року та торік переміг на виборах, здобувши четвертий термін на посаді.

Їм передували кілька місяців переважно мирних протестів, спричинених планами побудувати розкішний курорт на південному узбережжі Албанії. Проєкт підтримують інвестори, серед яких зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Уряд Рами неодноразово опинявся в центрі корупційних скандалів. Аналітики зазначають, що Албанія є осередком діяльності злочинних угруповань, які прагнуть відмивати кошти, отримані від торгівлі наркотиками та зброєю. Це ускладнює її зусилля зі вступу до ЄС.

15 жовтня стало відомо, що офіс Коледжу Європи в Тирані став жертвою ескалації студентських протестів, що охопили столицю Албанії.

А прем’єр-міністр Албанії заявив, що не збирається йти у відставку попри масштабні протести студентів.