Папа Римський уперше з’явився на публіці після операції на легені

Папа Римський Лев XIV провів перший захід після того, як 17 жовтня повернувся з лікарні в Римі через чотири дні після госпіталізації для операції на правій легені, на тлі якої у глави Ватикану підтвердили рак.

Про це пише Vatican News, передає "Європейська правда".

У неділю, 18 жовтня, під час свого першого публічного заходу після операції, Папа Лев XIV взяв участь у запланованому публічному заході, помолившись разом із вірянами молитвою "Ангел Господній".

У своєму зверненні Папа Римський розповів про свої враження від перебування в лікарні.

"Я хотів би подякувати всім, хто молився за мене останніми днями. Я справді відчув вашу підтримку. Особливу вдячність я хочу висловити лікарям, медсестрам та всьому персоналу лікарні. Цей досвід дозволив мені особливо близько відчути всіх тих, хто живе з хворобою чи недугою", – заявив він.

Нагадаємо, 17 жовтня усього через чотири дні після госпіталізації для операції на правій легені Папа Римський залишив клініку в Римі.

Лев XIV у неділю, 11 жовтня, сам оголосив світові новину про свою операцію, виступаючи з балкона на площі Святого Петра. Він розповів, що вузлик у його легені було виявлено під час нещодавніх медичних обстежень, і додав, що "лікарі вважають операцію доцільною".