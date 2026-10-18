Папа Римский впервые появился на публике после операции на лёгких

Папа Римский Лев XIV провел первое мероприятие после того, как 17 октября вернулся из больницы в Риме через четыре дня после госпитализации для операции на правом легком, в ходе которой у главы Ватикана подтвердили рак.

Об этом пишет Vatican News, передает "Европейская правда".

В воскресенье, 18 октября, во время своего первого публичного мероприятия после операции Папа Лев XIV принял участие в запланированном публичном мероприятии, помолившись вместе с верующими молитвой "Ангел Господень".

В своем обращении Папа Римский рассказал о своих впечатлениях от пребывания в больнице.

"Я хотел бы поблагодарить всех, кто молился за меня в последние дни. Я действительно почувствовал вашу поддержку. Особую благодарность я хочу выразить врачам, медсестрам и всему персоналу больницы. Этот опыт позволил мне особенно близко почувствовать всех тех, кто живет с болезнью или недугом", – заявил он.

Напомним, 17 октября, всего через четыре дня после госпитализации для операции на правом легком, Папа Римский покинул клинику в Риме.

Лев XIV в воскресенье, 11 октября, сам объявил миру новость о своей операции, выступая с балкона на площади Святого Петра. Он рассказал, что узелок в его лёгком был обнаружен во время недавних медицинских обследований, и добавил, что "врачи считают операцию целесообразной".