Папі Римському мають зробити операцію через утворення в легені

Папа Римський Лев XIV заявив у неділю, що найближчими днями йому мають зробити операцію з видалення "локалізованого вузлика" у легені, який було виявлено на "дуже ранній стадії".

Заяву понтифіка наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Лев розповів, що вузлик було виявлено під час нещодавніх медичних обстежень, і він додав, що "лікарі вважають операцію доцільною".

71-річний глава Католицької церкви зробив цю заяву під час недільної молитви.

Його речник Маттео Бруні повідомив, що операцію заплановано на "перші дні цього тижня", а орієнтовний термін відновлення складе "близько одного тижня".

Більше подробиць щодо загального стану здоров’я Лева не оприлюднено.

З моменту обрання Лева минулого року наступником папи Франциска публічно не обговорювалися жодні проблеми зі здоров’ям. Кажуть, що Папа підтримує фізичну форму, граючи в теніс, плаваючи та регулярно займаючись спортом.

Наступного місяця Папа Лев має вирушити у майже двотижневу поїздку до Уругваю, Аргентини та Перу.

А нещодавно Лев XIV відвідував Францію. Повідомляли, що цей візит став першим офіційним державним візитом Папи Римського до Франції за останні 18 років.

26 вересня у Парижі тисячі людей зібралися на Єлисейських полях напередодні відкритої меси з Папою Римським.