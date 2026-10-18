На Західному березі Йордану напали на європейських посадовців; у ЄС засудили інцидент

Група європейських посадовців зазнала нападу з боку невідомих під час візиту Західного берега річки Йордан; інцидент викликав засудження з боку Франції, Бельгії, Польщі та Європейського Союзу.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Як зазначається, інцидент стався в суботу, 17 жовтня, під час візиту групи європейських дипломатів на Західний берег річки Йордан.

За словами міністра закордонних справ Белгії Максима Прево, у селі Тайбе невідомі в масках націлилися на генерального консула Бельгії, французьких і польських дипломатів та представників католицької церкви. Він пов’язав цей напад із "політикою незаконного поселення" Ізраїлю та пообіцяв домагатися введення нових санкцій з боку Європейського Союзу.

"Безкарність насильницьких поселенців має припинитися", – сказав він.

А мер французького міста Ольнуа-Емері Бернар Боду зазначив, що під час нападу він надягнув стрічку з прапором Франції.

"Приїхали три автомобілі. Кілька осіб у масках, озброєних металевими прутами, вийшли з них і з надзвичайною агресивністю рушили на нас. Це їх не зупинило. Мене били металевими прутами, а потім кинули на землю. Нам нарешті вдалося повернутися до наших автомобілів", – сказав він.

Він зазначив, що з ним усе гаразд. Разом з іншими він приїхав до Тайбе, щоб офіційно укласти угоду про побратимство між селом та його громадою, а потім взяв участь у збиранні врожаю оливок разом із місцевими мешканцями. Релігійні лідери в Тайбе також підтвердили факт нападу.

У соцмережах поширили відео з ймовірного місця подій.

אירוע חריג ביותר בכפר הפלסטיני טייבה בבנימין – בעת מסיק הזיתים: רכבים של דיפלומטים מצרפת, בלגיה ופולין – הותקפו לפני זמן קצר בידי יהודים. מעדויות שהגיעו מהשטח וכן מתיעודים שהגיעו לידי גלי צה״ל, עולה כי אחד הרכבים הדיפלומטיים הותקף באבנים ושמשתו נופצה. בנוסף, אחד הקונסולים נצפה בתיעוד כשהוא שוכב על הרצפה, ככל הנראה לאחר שהותקף. עדויות נוספות מצביעות על כך ש-7 יהודים רעולי פנים הגיעו על גבי טרקטורונים לשטח, הקיפו את הרכב הדיפלומטי, דרשו תעודות זהות, וניפצו את החלון ברכב של הקונסוליה הבלגית. מדובר צה״ל טרם נמסרה תגובה. – דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) October 17, 2026

"Французький мер зазнав жорстокого нападу з боку екстремістських поселенців", – заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Він наголосив, що ізраїльська влада "повинна негайно покласти край цьому злочинному насильству та убезпечити цивільне населення, як того вимагає міжнародне право".

У МЗС Польщі наголосили, що "глибоко обурені цим інцидентом".

У неділю, 18 жовтня, речник Єврокомісії з питань зовнішньої політики заявив, що ЄС "рішуче засуджує" напади поселенців на Західному березі річки Йордан.

"Ми позитивно оцінюємо заяви кількох ізраїльських представників, які засудили ці напади, але очікуємо повної відповідальності, а також ефективних заходів для запобігання подальшим актам насильства та агресивних утисків щодо палестинців, зокрема під час поточного сезону збору оливок, а також щодо журналістів", – додав він.

1 вересня писали, що Велика Британія найближчими тижнями оприлюднить "комплексний" пакет заходів щодо незаконних ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан.

Раніше стало відомо, що Європейська комісія пропонує заходи щодо скорочення імпорту з незаконних ізраїльських поселень.

Нещодавно лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Канади та Норвегії засудили рішення уряду Ізраїлю опублікувати тендери на будівництво в рамках проєкту поселення E1 на Західному березі річки Йордан.