ЗМІ: Єврокомісія розглядає заборону імпорту з незаконних поселень Ізраїлю

Європейська комісія пропонує жорсткі заходи щодо скорочення імпорту з незаконних ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан.

Про це йдеться у документі Єврокомісії, з яким ознайомилося Politico, пише "Європейська правда".

У документі зазначається, що "посилення контролю може скоротити імпорт з поселень, що надходить до ЄС з порушенням чинних правил, без необхідності прийняття нових правових інструментів ЄС".

Серед ідей, що розглядаються:

система ліцензування імпорту, за якою для експорту товарів із незаконних поселень до ЄС знадобиться спеціальний дозвіл;

мита, спрямовані на товари, що походять із поселень;

повна заборона на імпорт із незаконних поселень.

Документ із варіантами рішень був підготовлений на прохання головної дипломатки ЄС Каї Каллас після зустрічі з міністрами закордонних справ у Люксембурзі минулого місяця.

Втім, один із посадовців ЄС критично ставиться до цих пропозицій та вважає їх "символічним заходом".

"Вживати символічних заходів зараз – це занадто мало і занадто пізно, а напередодні виборів (в Ізраїлі. – Ред.) це лише підживлює риторику, якої прагнуть ізраїльські міністри – прихильники жорсткої лінії", – додав він.

Наприкінці травня Рада Європейського Союзу запровадила нові санкції, спрямовані проти поселень на Західному березі річки Йордан.

Лідери низки країн закликали Ізраїль припинити розширення поселень на Західному березі річки Йордан та приборкати зростання насильства з боку поселенців.