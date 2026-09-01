Британія готується оприлюднити "комплексний" пакет заходів через незаконні поселення Ізраїлю

Велика Британія найближчими тижнями оприлюднить "комплексний" пакет заходів щодо незаконних ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан.

Про це заявив у вівторок, 1 вересня, міністр закордонних справ Ед Мілібенд, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Мілібенд заявив депутатам, що ізраїльський проєкт поселення E1 пролягатиме через території, на які претендують палестинці. Це, за його словами, "створює ризик унеможливлення заснування палестинської держави".

"Цей уряд не погодиться на руйнування концепції двох держав. Ми будемо діяти, і я оприлюдню комплексний пакет заходів у найближчі тижні", – сказав британський міністр.

Раніше стало відомо, що Європейська комісія пропонує заходи щодо скорочення імпорту з незаконних ізраїльських поселень.

Нещодавно лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Канади та Норвегії засудили рішення уряду Ізраїлю опублікувати тендери на будівництво в рамках проєкту поселення E1 на Західному березі річки Йордан.