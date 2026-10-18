На Западном берегу Иордана напали на европейских чиновников; в ЕС осудили этот инцидент

Группа европейских чиновников подверглась нападению со стороны неизвестных во время визита на Западный берег реки Иордан; инцидент вызвал осуждение со стороны Франции, Бельгии, Польши и Европейского Союза.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Как отмечается, инцидент произошел в субботу, 17 октября, во время визита группы европейских дипломатов на Западный берег реки Иордан.

По словам министра иностранных дел Бельгии Максима Прево, в деревне Тайбе неизвестные в масках напали на генерального консула Бельгии, французских и польских дипломатов, а также представителей католической церкви. Он связал это нападение с "политикой незаконного поселения" Израиля и пообещал добиваться введения новых санкций со стороны Европейского Союза.

"Безнаказанность насильственных поселенцев должна прекратиться", – сказал он.

А мэр французского города Ольнуа-Эмери Бернар Боду отметил, что во время нападения он надел ленту с флагом Франции.

"Приехали три автомобиля. Из них вышли несколько человек в масках, вооруженных металлическими прутьями, и с чрезвычайной агрессивностью набросились на нас. Это их не остановило. Меня били металлическими прутьями, а потом бросили на землю. Нам наконец удалось вернуться к нашим автомобилям", – сказал он.

Он отметил, что с ним всё в порядке. Вместе с другими он приехал в Тайбе, чтобы официально заключить соглашение о побратимстве между селом и его общиной, а затем принял участие в сборе урожая оливок вместе с местными жителями. Религиозные лидеры в Тайбе также подтвердили факт нападения.

В соцсетях распространили видео с предполагаемого места событий.

אירוע חריג ביותר בכפר הפלסטיני טייבה בבנימין – בעת מסיק הזיתים: רכבים של דיפלומטים מצרפת, בלגיה ופולין – הותקפו לפני זמן קצר בידי יהודים. מעדויות שהגיעו מהשטח וכן מתיעודים שהגיעו לידי גלי צה״ל, עולה כי אחד הרכבים הדיפלומטיים הותקף באבנים ושמשתו נופצה. בנוסף, אחד הקונסולים נצפה בתיעוד כשהוא שוכב על הרצפה, ככל הנראה לאחר שהותקף. עדויות נוספות מצביעות על כך ש-7 יהודים רעולי פנים הגיעו על גבי טרקטורונים לשטח, הקיפו את הרכב הדיפלומטי, דרשו תעודות זהות, וניפצו את החלון ברכב של הקונסוליה הבלגית. מדובר צה״ל טרם נמסרה תגובה. – דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) October 17, 2026

"Французский мэр подвергся жестокому нападению со стороны экстремистских поселенцев", – заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Он подчеркнул, что израильские власти "должны немедленно положить конец этому преступному насилию и обеспечить безопасность гражданского населения, как того требует международное право".

В МИД Польши подчеркнули, что "глубоко возмущены этим инцидентом".

В воскресенье, 18 октября, пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам внешней политики заявил, что ЕС "решительно осуждает" нападения поселенцев на Западном берегу реки Иордан.

"Мы положительно оцениваем заявления ряда израильских представителей, осудивших эти нападения, но ожидаем полной ответственности, а также эффективных мер по предотвращению дальнейших актов насилия и агрессивных притеснений в отношении палестинцев, в частности во время текущего сезона сбора оливок, а также в отношении журналистов", – добавил он.

1 сентября сообщалось, что Великобритания в ближайшие недели обнародует "комплексный" пакет мер в отношении незаконных израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия предлагает меры по сокращению импорта из незаконных израильских поселений.

Недавно лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Канады и Норвегии осудили решение правительства Израиля объявить тендеры на строительство в рамках проекта поселения E1 на Западном берегу реки Иордан