6 країн Європи і Канада засудили план Ізраїлю розширити поселення на Західному березі

Лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Канади та Норвегії засудили рішення уряду Ізраїлю опублікувати тендери на будівництво в рамках проєкту поселення E1 на Західному березі ріки Йордан.

Про це йдеться в опублікованій 20 серпня заяві, пише "Європейська правда".

Лідери назвали це рішення неприйнятним і наголосили, що міжнародна спільнота вже тривалий час виступає проти розширення ізраїльських поселень.

За словами лідерів, реалізація проєкту E1 підірве перспективу створення двох держав, оскільки зашкодить територіальній цілісності палестинських територій.

E1 – це стратегічно важлива ділянка Західного берега між Східним Єрусалимом і ізраїльським містом Маале-Адумім.

"Міжнародне право чітко визначає, що ізраїльські поселення на Західному березі є незаконними", – йдеться у заяві.

Лідери також наголосили, що рішення Ізраїлю є особливо тривожним на тлі безпрецедентного рівня насильства з боку поселенців проти цивільного населення та серйозних обмежень для палестинської економіки.

Вони закликали ізраїльський уряд негайно відкликати плани щодо E1 та припинити розширення поселень на Західному березі. На їхню думку, така політика не лише віддаляє перспективу миру, а й ще більше підриває міжнародні позиції Ізраїлю.

"Ми підтверджуємо нашу відданість всеосяжному, справедливому та тривалому миру на основі рішення про дві держави", – лідери, додавши, що й надалі працюватимуть задля його досягнення.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд заявив, що уряд готуватиме нові цільові санкції проти ізраїльтян, які беруть участь у "незаконному розширенні поселень" .

Раніше стало відомо, що Європейська комісія пропонує заходи щодо скорочення імпорту з незаконних ізраїльських поселень