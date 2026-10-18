В Іспанії під час сильної зливи загинула жінка

У неділю, 18 жовтня, внаслідок сильної зливи в Іспанії загинула жінка.

Про це пише Reuters із посиланням на дані влади, передає "Європейська правда".

Інцидент стався у місті Кабрера-де-Мар, що в Каталонії. Жінка намагалася перейти річку під час сильної зливи, внаслідок чого її змило водою і вона загинула.

Служба цивільного захисту повідомила, що тіло жінки рятувальники знайшли в морі.

Мер міста Оскар Фернандес повідомив журналістам, що жінка раніше відвідала баскетбольний матч, під час якого людей просили не залишати територію муніципального об’єкта через дощ. Дороги були закриті, а рух поїздів – обмежений.

На початку жовтня іспанська Барселона та прилеглі до неї муніципалітети пережили найбільш дощовий день за останні 20 років.

Тоді ж повідомляли, що внаслідок проливних дощів та повеней в іспанському регіоні Каталонія загинули дві людини.