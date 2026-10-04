Барселона та її околиці переживають найбільш дощовий день за останні 20 років

Іспанська Барселона та прилеглі до неї муніципалітети пережили найбільш дощовий день за останні 20 років.

Відповідні дані Метеорологічної служби Каталонії (Meteocat) наводить EFE, повідомляє "Європейська правда".

Проливні дощі, що накрили узбережжя Каталонії в суботу в другій половині дня на узбережжя Каталонії, до півночі неділі принесли в регіон Барселонес від 100 до 200 літрів опадів на квадратний метр.

У районі Раваль за хвилину випало 3,4 літра опадів, а за півгодини – 36,1 літра. Ці дані, як пояснює Meteocat, майже вдвічі перевищують показники, зафіксовані 24 березня 2017 року, коли в цьому районі випало 95,4 літра.

Meteocat зазначає, що сьогодні вранці опади в Каталонії залишаються сильними та проливними, поширюючись на великі території та триваючи безперервно.

Смуги зливи повільно рухаються в напрямку півночі Каталонії, переміщаючись зі сходу на захід.

"Нам ще залишилося кілька годин" опадів, повідомляє Meteocat у соціальних мережах, де також зазначається, що "кількість опадів буде винятковою як за обсягом, так і за площею".

Сильні дощі також пройшли вночі та в п’ятницю вранці в провінціях Таррагона і Кастельйон. У п’ятницю вдень помаранчеве метеорологічне попередження діяло в Таррагоні, Валенсії, на Балеарських островах, у Мурсії, а також провінціях Альмерія, Гранада та Альбасете.

Негода поширюється на інші райони Іспанії та, за прогнозами, триватиме протягом вихідних. У західній частині країни в неділю можливий шторм.

Повідомляли, що в іспанському місті Мадрігерес у провінції Альбасете 102-річна жінка загинула внаслідок раптової повені, ще близько 90 людей довелося рятувати.

Також варто зазначити, що влітку щонайменше дві жінки загинули та двоє неповнолітніх отримали поранення внаслідок раптової повені та зсуву у провінції Леон, що на півночі Іспанії.