В Испании во время сильного ливня погибла женщина

В воскресенье, 18 октября, в результате сильного ливня в Испании погибла женщина.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные властей, передает "Европейская правда".

Инцидент произошел в городе Кабрера-де-Мар, что в Каталонии. Женщина пыталась перейти реку во время сильного ливня, в результате чего ее смыло водой и она погибла.

Служба гражданской защиты сообщила, что тело женщины спасатели нашли в море.

Мэр города Оскар Фернандес сообщил журналистам, что женщина ранее посетила баскетбольный матч, во время которого людей просили не покидать территорию муниципального объекта из-за дождя.

Дороги были закрыты, а движение поездов – ограничено.

В начале октября испанская Барселона и прилегающие к ней муниципалитеты пережили самый дождливый день за последние 20 лет.

Тогда же сообщалось, что в результате проливных дождей и наводнений в испанском регионе Каталония погибли два человека.