Жертвами повеней у Каталонії стали двоє людей

Внаслідок проливних дощів та повеней в іспанському регіоні Каталонія загинули дві людини, ще одна вважається зниклою безвісти,

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву владу, пише "Європейська правда".

Лідер Каталонії Сальвадор Ілья підтвердив загибель чоловіка внаслідок обвалу стіни в Тордері, місті на північ від Барселони.

Ще одна людина загинула в Монторнес-дель-Вальєс, повідомили в неділю пожежники.

Водночас служби екстреної допомоги проводили пошуки зниклої людини в Пінеда-де-Мар, місті за 52 км на північ від Барселони.

Каталонська влада оголосила червону тривогу та закликала людей залишатися в приміщеннях з 20:00 суботи до 14:00 неділі, оскільки північно-східний регіон може накрити "міні-ураган", а також прогнозуються нові сильні дощі.

У Белльвітжі та Корнельє, розташованих неподалік від Барселони, після проливного дощу в суботу були затоплені будинки, а автомобілі опинилися під водою. Качки плавали у величезних калюжах, що утворилися на автомагістралях Барселони.

В аеропорту Барселони були скасовані або затримані рейси.

Через проливний дощ було порушено рух усіх місцевих поїздів. Магазини закрилися раніше, ніж зазвичай, футбольні матчі було скасовано, а також було скасовано виставу опери Верді "Аїда" у барселонському оперному театрі "Лісео".

Повідомляли, що Барселона та прилеглі до неї муніципалітети пережили найбільш дощовий день за останні 20 років.

А напередодні в іспанському місті Мадрігерес у провінції Альбасете 102-річна жінка загинула внаслідок раптової повені, ще близько 90 людей довелося рятувати.