Мадяр на тлі масштабних протестів у Франції виступив за жорстку міграційну політику

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр розкритикував масштабні протести у Франції та згадав про міграцію.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Мадяр заявив, що внаслідок "ескалації вандалізму та насильства" у Франції були зруйновані історичні будівлі, сотні поліцейських отримали поранення, а також було завдано величезної матеріальної шкоди.

"На тлі цього безглуздого руйнування та невиправданого насильства, мабуть, тепер усім стало зрозуміло, чому Угорщина виступає за максимально жорсткий підхід до міграції та чому ми не послабимо нашу політику охорони кордонів чи імміграційну політику під жодним тиском", – сказав він.

Він зазначив, що радий, що саміт ЄС чітко продемонстрував: "переважна більшість європейських країн прокинулася і прагне порвати з поблажливою політикою минулого".

"Нехай не буде сумнівів: мирні та законні протести – це одне; вандалізм і насильство – зовсім інше. Перше є фундаментальним правом; друге – серйозним злочином", – акцентував Мадяр.

Також угорський прем’єр висловив "повну солідарність із французьким народом".

Цього ж дня американський президент Дональд Трамп пов’язав масштабні вуличні протести у Франції з міграцією та закликав Париж "закрити кордони".

Як відомо, за даними поліції та організаторів, у суботу, 17 жовтня, по всій Франції від 550 000 до 800 000 людей вийшли на демонстрації проти високої вартості життя. Однак у кількох містах протести супроводжувалися насильством, мародерством та вандалізмом.