Трамп пов'язав масштабні протести у Франції з міграцією та закликав країну закрити кордони

Американський президент Дональд Трамп пов’язав масштабні вуличні протести у Франції з міграцією та закликав Париж "закрити кордони".

Про це він написав у неділю, 18 жовтня, у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп заявив, що міграція "зруйнувала цю колись велику країну".

"Франція палає! Імміграція людей із зовсім іншого світу, людей, у серцях яких панує ненависть, зруйнувала цю колись велику країну", – написав він.

У цьому контексті він закликав Париж закрити кордони.

"Закрийте кордони та візьміть ситуацію під контроль, поки не стало занадто пізно", – додав американський президент.

Як повідомлялося, 17 жовтня в Парижі та інших містах Франції відбулися сутички між протестувальниками та поліцією під час загальнонаціональних протестів проти високих цін на тлі наближення президентських виборів.

Після цього стало відомо, що правоохоронці затримали близько 1200 осіб.

Нагадаємо, у Франції уже понад місяць тривають протести держслужбовців, профспілкових активістів та учнів. Працівники виходять на мітинги з вимогою підняття зарплат, а учні – за покращення умов навчання. Наймасовішими є протести старшокласників: відомо майже 7 тисяч затриманих із середини вересня.