Мадьяр на фоне масштабных протестов во Франции выступил за жесткую миграционную политику

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр раскритиковал массовые протесты во Франции и затронул тему миграции.

Об этом он написал в социальной сети X, сообщает "Европейская правда".

Мадьяр заявил, что в результате "эскалации вандализма и насилия" во Франции были разрушены исторические здания, сотни полицейских получили ранения, а также был нанесен огромный материальный ущерб.

"На фоне этого бессмысленного разрушения и неоправданного насилия, пожалуй, теперь всем стало ясно, почему Венгрия выступает за максимально жесткий подход к миграции и почему мы не ослабим нашу политику охраны границ или иммиграционную политику ни под каким давлением", – сказал он.

Он отметил, что рад тому, что саммит ЕС четко продемонстрировал: "подавляющее большинство европейских стран проснулось и стремится порвать с поблажительной политикой прошлого".

"Пусть не будет сомнений: мирные и законные протесты – это одно; вандализм и насилие – совсем другое. Первое является фундаментальным правом; второе – серьезным преступлением", – подчеркнул Мадьяр.

Также венгерский премьер выразил "полную солидарность с французским народом".

В тот же день американский президент Дональд Трамп связал масштабные уличные протесты во Франции с миграцией и призвал Париж "закрыть границы".

Как известно, по данным полиции и организаторов, в субботу, 17 октября, по всей Францииот 550 000 до 800 000 человек вышли на демонстрации против высокой стоимости жизни. Однако в нескольких городах протесты сопровождались насилием, мародерством и вандализмом.