Протести у Франції: низка міст зазнали погромів, влада повідомляє про понад 1000 арештів 

Після масштабних протестів у Франції, які переросли у погроми, мародерство та насильницькі сутички, правоохоронці затримали близько 1200 осіб.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

За даними поліції та організаторів, у суботу, 17 жовтня, по всій Франції від 550 000 до 800 000 людей вийшли на демонстрації проти високої вартості життя. Однак у кількох містах протести супроводжувалися насильством, мародерством та вандалізмом. Відомо про приблизно 1200 арештів, з яких 855 осіб були затримані у Парижі.

Під час вечірніх сутичок протестувальники підпалили мерію міста Лімож – історичну пам’ятку XIX століття. Міська ратуша "дуже сильно пошкоджена" і "значною мірою втрачена", повідомив мер міста.

BREAKING: The town hall of Limoges, built in 1873, didn’t survive today’s riots. The building’s spire has now collapsed https://t.co/yleJx8MKCo – Visegrád 24 (@visegrad24) October 17, 2026

Тим часом у Марселі протестувальники увірвалися до мерії та малювали у будівлі графіті з вигуками "це революція". В місті Ліон було підпалено туристичний офіс, а в Бордо постраждав поліцейський об'єкт.

У низці міст повідомили про акти мародерства – було розграбовано магазини та торговельні точки.

На вулицях Парижа, як і в інших великих містах країни, сотні установ та магазинів стали об’єктами нападів, внаслідок чого цілі вулиці в центрі міста були завалені уламками та обгорілими каркасами транспортних засобів.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

CRS 8, підрозділ, що спеціалізується на боротьбі з міським насильством, був розгорнутий для допомоги правоохоронним органам у столиці.

Мер Парижа від партії Емманюель Грегуар рішуче засудив "пошкодження" та "акти вандалізму", які спостерігалися, тоді як переважна більшість демонстрантів, за його словами, бажали "мирного маршу".

Разом зі своїми колегами з Ліона та Марселя він запросив зустріч із прем'єр-міністром Себастьєном Лекорню на початку цього тижня.

"Тих, хто вчинив вандалізм, нападав на префектури та підприємства, а також грабував навіть наші ратуші, буде притягнуто до відповідальності та покарано. Ми всі будемо єдині проти сіячів хаосу, які прагнуть лише знищити наші інституції", – запевнив президент Емманюель Макрон у дописі в X.

Як повідомлялося, 17 жовтня в Парижі та інших містах Франції відбулися сутички між протестувальниками та поліцією під час загальнонаціональних протестів проти високих цін на тлі наближення президентських виборів.

Нагадаємо, у Франції уже понад місяць тривають протести держслужбовців, профспілкових активістів та учнів. Працівники виходять на мітинги з вимогою підняття зарплат, а учні – за покращення умов навчання. Наймасовішими є протести старшокласників: відомо майже 7 тисяч затриманих із середини вересня.