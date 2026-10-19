Макрон звинуватив ультралівих у підтримці насильства під час протестів у Франції

Увечері 18 жовтня президент Франції Емманюель Макрон звернувся до співгромадян на тлі насильства та грабежів, у які переросли протести у суботу, 17 жовтня.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на промову Макрона.

Зокрема, президент Франції звинуватив ультралівих політиків у вчиненні правопорушень під час демонстрацій.

"Вчора, у суботу, 17 жовтня, бунтівники з ультралівих угруповань, до яких приєдналися численні правопорушники, вчинили нестримне насильство в наших містах. Були розграбовані магазини, атаковані – а деякі й зруйновані – громадські будівлі, торгові заклади та мерії. Кілька сотень поліцейських і жандармів отримали поранення", – заявив Макрон.

Президент Франції пообіцяв, що уряд допоможе суб’єктам господарювання, бізнес яких постраждав під час протестів. А також – що всі, хто вчиняв порушення порядку, будуть притягнуті до відповідальності.

"Кожен випадок вчинення правопорушень має тягнути за собою відповідні судові наслідки. Ті, хто знищив майно, мають заплатити. Ті, хто грабував, мають відшкодувати збитки. Ті, хто намагався повалити Республіку, будуть притягнуті до відповідальності", – сказав Емманюель Макрон.

Нагадаємо, численні протести по всій Франції 17 жовтня, під час попередньо оголошеної "соціальної мобілізації" населення, переросли в сутички з поліцією, насильство та мародерство. Зокрема, у місті Лімож згоріла будівля мерії, яку підпалили демонстранти. Кількість затриманих внаслідок масштабних протестів сягнула понад 2 тисяч людей.

Американський президент Дональд Трамп пов’язав масштабні вуличні протести у Франції з міграцією та закликав Париж "закрити кордони".