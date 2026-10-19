Макрон обвинил ультралевых в поддержке насилия во время протестов во Франции

Вечером 18 октября президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к согражданам на фоне насилия и грабежей, в которые переросли протесты в субботу, 17 октября.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на речь Макрона.

В частности, президент Франции обвинил ультралевых политиков в совершении правонарушений во время демонстраций.

"Вчера, в субботу, 17 октября, бунтовщики из ультралевых группировок, к которым присоединились многочисленные правонарушители, устроили безудержное насилие в наших городах. Были разграблены магазины, подверглись нападениям – а некоторые и разрушены – общественные здания, торговые заведения и мэрии. Несколько сотен полицейских и жандармов получили ранения", – заявил Макрон.

Президент Франции пообещал, что правительство поможет субъектам хозяйствования, бизнес которых пострадал во время протестов. А также – что все, кто совершал нарушения порядка, будут привлечены к ответственности.

"Каждый случай совершения правонарушений должен влечь за собой соответствующие судебные последствия. Те, кто уничтожил имущество, должны заплатить. Те, кто грабил, должны возместить ущерб. Те, кто пытался свергнуть Республику, будут привлечены к ответственности", – сказал Эмманюэль Макрон.

Напомним, многочисленные протесты по всей Франции 17 октября, во время предварительно объявленной "социальной мобилизации" населения, переросли в столкновения с полицией, насилие и мародерство. В частности, в городе Лимож сгорело здание мэрии, которое подожгли демонстранты. Число задержанных в результате масштабных протестов превысило 2 тысячи человек.

Американский президент Дональд Трамп связал масштабные уличные протесты во Франции с миграцией и призвал Париж "закрыть границы".