Польський експорт до України зріс майже на 170%, а профіцит сягнув рекорду

Польща є найбільшим експортером серед країн Євросоюзу на український ринок, а позитивне сальдо торгівлі товарами між Польщею та Україною сягнуло рекордних 9,7 млрд євро.

Про це свідчать дані останнього випуску "Монітора українських справ" Банку національного господарства Польщі (BGK), пише "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.

Цей аналіз підготовлено на основі статистики Євростату.

Вартість польських товарів, що експортуються до України, зросла з приблизно 5,2 млрд євро у грудні 2020 року до 14,1 млрд євро у травні 2026 року. Це майже на 169% більше.

Водночас імпорт товарів з України до Польщі за цей період збільшився з приблизно 2,5 млрд євро до 4,4 млрд євро, або майже на 72%.

Через швидше зростання експорту польське позитивне сальдо в торгівлі з Україною збільшилося з приблизно 2,7 млрд євро наприкінці 2020 року до 9,7 млрд євро у травні 2026-го. Співвідношення профіциту до загальної вартості польського експорту в Україну за цей період зросло з 51,7% до 69,1%.

Частка Польщі в загальному експорті країн ЄС до України за цей час зросла з 22,7% до 29,5%.

Друге місце серед експортерів з Євросоюзу до України посідає Німеччина з часткою 18,5%. Далі йдуть Угорщина, Чехія та Італія.

Нагадаємо, за даними Politico, Польща та Румунія відмовилися допомагати Україні з експортом зерна на тлі кризи експорту, пов’язаної з блокадою Чорного моря.

Глава угорського уряду Петер Мадяр заявив, що президент Володимир Зеленський на пленарному засіданні саміту ЄС у п’ятницю 16 жовтня звернувся до Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини з проханням дозволити транспортувати зерно через їхню територію.