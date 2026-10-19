Польский экспорт в Украину вырос почти на 170%, а профицит достиг рекордного уровня

Польша является крупнейшим экспортером среди стран Евросоюза на украинский рынок, а положительное сальдо торговли товарами между Польшей и Украиной достигло рекордных 9,7 млрд евро.

Об этом свидетельствуют данные последнего выпуска "Монитора украинских дел" Банка национального хозяйства Польши (BGK), пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24.

Данный анализ подготовлен на основе статистики Евростата.

Стоимость польских товаров, экспортируемых в Украину, выросла с примерно 5,2 млрд евро в декабре 2020 года до 14,1 млрд евро в мае 2026 года. Это почти на 169% больше.

В то же время импорт товаров из Украины в Польшу за этот период увеличился с примерно 2,5 млрд евро до 4,4 млрд евро, или почти на 72%.

Из-за более быстрого роста экспорта положительное сальдо Польши в торговле с Украиной увеличилось с примерно 2,7 млрд евро в конце 2020 года до 9,7 млрд евро в мае 2026 года. Соотношение профицита к общей стоимости польского экспорта в Украину за этот период выросло с 51,7% до 69,1%.

Доля Польши в общем экспорте стран ЕС в Украину за это время выросла с 22,7% до 29,5%.

Второе место среди экспортеров из Евросоюза в Украину занимает Германия с долей 18,5%. Далее следуют Венгрия, Чехия и Италия.

Напомним, по данным Politico, Польша и Румыния отказались помогать Украине с экспортом зерна на фоне экспортного кризиса, связанного с блокадой Черного моря.

Глава венгерского правительства Петер Мадьяр заявил, что президент Владимир Зеленский на пленарном заседании саммита ЕС в пятницу, 16 октября, обратился к Польше, Румынии, Словакии и Венгрии с просьбой разрешить транспортировку зерна через их территорию.