Мадяр каже, що не проти транзиту українського зерна через Угорщину

Президент Володимир Зеленський на пленарному засіданні саміту ЄС у п’ятницю звернувся до Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини з проханням дозволити транспортувати зерно через їхню територію, і глава угорського уряду Петер Мадяр заявив, що не бачить перешкод для транзиту.

Про це Мадяр сказав RTL у п’ятницю, повертаючись додому з саміту в Брюсселі, його цитує Telex, пише "Європейська правда".

Прем’єр-міністр Угорщини зазначив, що 3–4 роки тому існувала добре налагоджена процедура, яка згодом припинила діяти. За його словами, президент України під час їхньої зустрічі віч-на-віч також зазначив, що було б великою допомогою, якби кукурудзу можна було б транспортувати до Західної Європи залізницею під пломбами.

"Я сказав, що якщо це лише транзит через територію країни, то, звісно, перешкод для цього немає", – зазначив Мадяр.

16 жовтня на полях саміту ЄС в Брюсселі Володимир Зеленський провів першу офіційну зустріч з прем’єром Угорщини. Вона пройшла без присутності помічників та членів делегацій.

Мадяр після зустрічі з Зеленським заявив, що в інтересах обох країн поставити політичні і економічні відносини на нову основу.

А Зеленський назвав свою зустріч із Мадяром "дуже хорошою".