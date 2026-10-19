Макрон відмовився відправити у відставку міністра внутрішніх справ Франції

Президент Франції Емманюель Макрон відмовився прийняти заяву про відставку міністра внутрішніх справ Лорана Нуньєса.

Про це інформує Le Monde, повідомляє "Європейська правда".

Емманюель Макрон відмовився відставити міністра внутрішніх справ Лорана Нуньєса після насильства під час протестів у кількох великих містах і попросив його "якомога швидше застосувати на місцях нові методи дій проти учасників заворушень".

"Враховуючи необхідність подальшого командування правоохоронними органами в нинішніх умовах, президент Франції відмовився відправити у відставку Лорана Нуньєса", – повідомили у Єлисейському палаці.

Емманюель Макрон також знову закликав до прозорості, вказавши на "провали в передбаченні та розвідці" , які призвели до заворушень, руйнування та розграбування численних підприємств.

Лоран Нуньєс заявив, що бере на себе відповідальність за наслідки масових протестів у Франції. Як повідомив міністр, остаточна кількість протестантів склала 500 000 людей проти 200 000 як очікувалося напередодні.

Нагадаємо, у Парижі другу ніч поспіль тривали грабежі та мародерства на тлі протестів 17 жовтня проти зростання цін та інших соціальних та економічних проблем у країні. Кількість затриманих по країні внаслідок масштабних протестів сягнула понад 2 тисяч людей.