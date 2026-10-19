Макрон отказался отправить в отставку министра внутренних дел Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался принять заявление об отставке министра внутренних дел Лорана Нуньеса.

Об этом сообщает Le Monde, передает "Европейская правда".

Эмманюэль Макрон отказался отстранить министра внутренних дел Лорана Нуньеса после вспышек насилия во время протестов в нескольких крупных городах и попросил его "как можно скорее применить на местах новые методы действий против участников беспорядков".

"Учитывая необходимость дальнейшего руководства правоохранительными органами в нынешних условиях, президент Франции отказался отправить в отставку Лорана Нуньеса", – сообщили в Елисейском дворце.

Эмманюэль Макрон также вновь призвал к прозрачности, указав на "провалы в прогнозировании и разведке", которые привели к беспорядкам, разрушениям и разграблению многочисленных предприятий.

Лоран Нуньес заявил, что берет на себя ответственность за последствия массовых протестов во Франции. Как сообщил министр, окончательное число протестующих составило 500 000 человек против 200 000, как ожидалось накануне.

Напомним, в Париже вторую ночь подряд продолжались грабежи и мародерство на фоне протестов 17 октября против роста цен и других социальных и экономических проблем в стране. Число задержанных по стране в результате масштабных протестов превысило 2 тысячи человек.