Мелоні скликає нараду з питань безпеки через сутички під час протестів в Італії

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні скликає нараду з питань безпеки через вуличні сутички у Мілані та інших містах протягом вихідних 17-18 жовтня.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Всього протягом вихідних у Мілані затримали понад 200 осіб, більшість з яких неповнолітні. У неділю ввечері молоді люди знову розбили вітрини та пограбували магазини й супермаркети.

Джорджа Мелоні скликала нараду з питань громадського порядку, після протестів та сутичок у Мілані та інших італійських містах, таких як Турин і Болонья.

Найбільші збитки зафіксували у Мілані: підлітки кидали стільці, столики та огорожі у вітрини магазинів Footlocker, Champions та пограбували супермаркет Carrefour. Також пограбували магазини Under Armour та Levis, а ще – заклади на одній з головних вулиць міста – Корсо Гарібальді. Центральну галерею Вітторіо Емманеуле ІІ оточили бронетехнікою, а головний собор Дуомо закрили для відвідин туристів.

Нагадаємо, 17 жовтня великі міста на півночі Італії охопили антиурядові протести. Їх організували за прикладом масштабніших демонстрацій у Франції, які під час попередньо оголошеної "соціальної мобілізації" населення, переросли в сутички з поліцією, насильство та мародерство. Зокрема, у місті Лімож згоріла будівля мерії, яку підпалили демонстранти. Кількість затриманих по країні внаслідок масштабних протестів сягнула понад 2 тисяч людей.

Після цього президент Франції Емманюель Макрон звернувся до співгромадян і звинуватив ультралівих у підтримці насильства під час протестів.