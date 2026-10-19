Мелони созывает совещание по вопросам безопасности из-за столкновений во время протестов в Италии

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони созывает совещание по вопросам безопасности в связи с уличными столкновениями в Милане и других городах в выходные 17–18 октября.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Всего в течение выходных в Милане задержали более 200 человек, большинство из которых – несовершеннолетние. В воскресенье вечером молодые люди вновь разбили витрины и ограбили магазины и супермаркеты.

Джорджа Мелони созвала встречу по вопросам общественного порядка после протестов и столкновений в Милане и других итальянских городах, таких как Турин и Болонья.

Наибольший ущерб зафиксирован в Милане: подростки бросали стулья, столики и ограждения в витрины магазинов Footlocker, Champions и ограбили супермаркет Carrefour. Также были ограблены магазины Under Armour и Levis, а также заведения на одной из главных улиц города – Корсо Гарибальди. Центральную галерею Витторио Эммануэле II окружили бронетехникой, а главный собор Дуомо закрыли для посещения туристами.

Напомним, 17 октября крупные города на севере Италии охватили протесты против правительства. Их организовали по примеру более масштабных демонстраций во Франции, где в ходе предварительно объявленной "социальной мобилизации" населения переросли в столкновения с полицией, насилие и мародерство. В частности, в городе Лимож сгорело здание мэрии, которое подожгли демонстранты. Число задержанных по стране в результате масштабных протестов превысило 2 тысячи человек.

После этого президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к согражданам и обвинил ультралевых в поддержке насилия во время протестов.