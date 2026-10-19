У Румунії стався напад у школі, поранено учительку та учня

Вранці у понеділок у румунському місті Бистриця учень сьомого класу напав з ножем на вчителя та ще одного учня; нападника затримали.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Напад стався у гімназії № 6 імені Штефана-чел-Маре в Бистриці. 13-річний учень-нападник увійшов до школи зі складаним ножем у руці та мотоциклетним шоломом на голові й поранив ножем вчительку математики. Один з учнів кинувся на допомогу жінці й також отримав поранення.

Двох постраждалих забрали медичні бригади Обласної служби швидкої допомоги, їм надають допомогу. Зловмисника затримали.

ЗМІ повідомляють, що нападник опублікував відео на платформі TikTok безпосередньо перед нападом. На ньому він позує у балаклаві та шоломі з ножем та оголошує про свої наміри: "Я готувався до цього вісім місяців! Побачимося у Вальгаллі (в германсько-скандинавській міфології царство тих, хто вбив когось насильницьким, жорстоким і умисним способом. – Digi24)! Я це зроблю! Вони навіть не уявляють, наскільки я небезпечний!".

У цій справі до прокуратури при суді Бистриця-Насауд надійшло повідомлення щодо вчинення спроби злочину вбивства з обтяжувальними обставинами, повідомила поліція.

Керівництво гімназії призупинило заняття у понеділок.

Нагадаємо, цього місця у польських школах відбулася серія нападів. У Варшаві 21-річна дівчина напала з ножем на трьох дівчат у комплексі шкіл для дорослих, поранивши двох неповнолітніх і трохи старшу дівчину.

Цьому передували кілька інших нападів чи спроб нападу. Під час одного з них 37-річна жінка померла, попри спроби реанімації.

Після цього Польща суттєво наростила присутність поліції у школах та навколо них у зв’язку з серією нападів з ножами.