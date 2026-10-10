У Польщі – новий напад з ножем у школі, є поранені

У Варшаві 21-річна дівчина напала з ножем на трьох дівчат у комплексі шкіл для дорослих, поранивши двох неповнолітніх і трохи старшу дівчину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Зловмисниця напала з ножем на трьох дівчат перед секретаріатом у комплексі шкіл для дорослих на вулиці Мінській у варшавському районі Прага. Служби отримали повідомлення приблизно о 12:30.

"Через чотири хвилини на місці вже була поліція", – повідомив під час пресконференції комісар Яцек Вішневський.

Постраждали дві 17-річні дівчини та 24-річна жінка. "17-річну дівчину доставили до лікарні з різаними ранами передпліччя у стані, що не загрожує життю", – повідомив речник столичної поліції.

Нападницю знешкодив співробітник навчального закладу та передав правоохоронцям. "Поліцейські на місці події вже застали особу, у якої було вилучено цей небезпечний предмет", – сказав комісар Вішневський.

Слідчі ще не встановили мотив її дій. "Інформація, якою ми володіємо на даний момент, не підтверджує, що ці особи взагалі були знайомі. Ми знаємо, що зловмисниця навчається в цій школі. Натомість особа, яку доставили до лікарні, сьогодні прийшла сюди, щоб подати документи, тож немає підтвердження того, що між цими двома особами існував якийсь зв’язок", – сказав поліцейський під час пресконференції перед будівлею школи.

Поліція проводить слідчі дії щодо 21-річної нападниці. Також допитують двох потерпілих, які не потребували госпіталізації.

Поліція Польщі провела перевірки в майже 50 тис. навчальних закладів у зв’язку з трагічними подіями в школах Мазовецького воєводства в останні дні, наразі правоохоронці затримали по всій країні 76 осіб і зафіксували понад 230 інцидентів.

У четвер колишній учень початкової школи в селі Лещидул-Новіни Вишковського повіту, 15-річний підліток, напав із ножем на трьох людей, серед яких були працівниця школи та директор. Жінка померла, попри спроби реанімації.

Також напередодні дев'ятеро людей отримали поранення під час нападу в Комплексі професійних шкіл №4 в польському місті Остроленка.

Паралельно з нападом у школі в Остроленці в середу відбулася також поліцейська операція в місті Серпц, яка запобігла іншому нападу.