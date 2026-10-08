Під час нападу в школі у Польщі загинула прибиральниця, Туск скликає міністрів
Під час нападу у польській школі у селі Лещидул-Новіни Мазовецького воєводства загинула 37-річна прибиральниця.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.
Зазначається, що жінка померла незважаючи на спроби реанімації.
Ще двоє людей постраждали в результаті нападу 15-річного підлітка, який був учнем цієї школи.
У зв’язку з актами насильства в школах прем’єр-міністр Дональд Туск скликав у четвер о 13:00 у терміновому порядку міністрів: внутрішніх справ та адміністрації, цифровізації, національної освіти та охорони здоров’я, а також координатора спеціальних служб і головного коменданта поліції.
Напередодні дев'ятеро людей отримали поранення під час нападу в Комплексі професійних шкіл № 4 в польському місті Остроленка.
Національний прокурор Польщі Даріуш Корнелюк заявив, що юнак, який міг поранити ножем людей у школі в місті Остроленка, мав у портфелі саморобний вибуховий пристрій.
Глава МВС Польщі Марчин Кервінський розповів, що паралельно з нападом у школі в Остроленці в середу відбулася також поліцейська операція в місті Серпц, яка запобігла іншому нападу.