У Польщі після серії нападів 25 тисяч поліцейських патрулюють у школах і навколо них

Польща суттєво наростила присутність поліції у школах та навколо них у зв’язку з серією нападів з ножами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Останніми днями 25 тисяч правоохоронців щодня патрулюють школи після нападів підлітків з ножами та хвилі затримань, пов’язаних, зокрема, з володінням небезпечними предметами учнями.

"Ми будемо в школах стільки, скільки буде потрібно", – заявив головний комендант поліції Польщі, генерал-інспектор Марек Боронь.

За його словами, попри посилену поліцейську присутність саме керівництво навчальних закладів має взяти на себе відповідальність за забезпечення безпеки учнів та педагогічного персоналу. На думку глави поліції, перше, що повинні зробити директори, – це запровадити чіткі правила перевірки рюкзаків учнів.

"Ми не можемо миритися з тим, щоб молодь приносила до шкіл небезпечні предмети. Це заборонено. Тому, якщо щось заборонено, ми маємо вимагати від молодих людей, щоб вони показували, що мають при собі. Хочеш увійти до школи? Покажи, що ти не приносиш предметів, які можуть становити загрозу для інших людей", – зазначив Боронь.

Він повідомив, що такі перевірки школа може проводити самостійно – за допомогою власної охорони, металошукачів чи інших технічних засобів. А поліцейські надаватимуть допомогу на початку, поки все це буде впроваджуватись у школах.

Як повідомлялося, після серії тривожних інцидентів у школах Мазовецького воєводства Польщі поліція вирішила повернути патрулі до навчальних закладів по всій країні.

10 жовтня у Польщі стався новий напад. У Варшаві 21-річна дівчина напала з ножем на трьох дівчат у комплексі шкіл для дорослих, поранивши двох неповнолітніх і трохи старшу дівчину.

Цьому передували кілька інших нападів чи спроб нападу. Під час одного з них 37-річна жінка померла, попри спроби реанімації.