В Румынии произошло нападение в школе, ранены учительница и ученик

Утром в понедельник в румынском городе Быстрица ученик седьмого класса напал с ножом на учителя и еще одного ученика; нападавшего задержали.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Нападение произошло в гимназии № 6 имени Штефана-чел-Маре в Быстрице. 13-летний ученик-нападавший вошел в школу со складным ножом в руке и мотоциклетным шлемом на голове и ранил ножом учительницу математики. Один из учеников бросился на помощь женщине и также получил ранение.

Двух пострадавших забрали медицинские бригады Областной службы скорой помощи, им оказывают помощь. Злоумышленника задержали.

СМИ сообщают, что нападавший опубликовал видео на платформе TikTok непосредственно перед нападением. На нём он позирует в балаклаве и шлеме с ножом и объявляет о своих намерениях: "Я готовился к этому восемь месяцев! Увидимся в Вальгалле (в германско-скандинавской мифологии – царство тех, кто убил кого-то насильственным, жестоким и умышленным образом. – Digi24)! Я это сделаю! Они даже не представляют, насколько я опасен!".

По данному делу в прокуратуру при суде Быстрица-Насауд поступило сообщение о попытке совершения преступления – убийства при отягчающих обстоятельствах, сообщила полиция.

Руководство гимназии приостановило занятия в понедельник.

Напомним, в последнее время в польских школах произошла серия нападений. В Варшаве 21-летняя девушка напала с ножом на трех девушек в комплексе школ для взрослых, ранив двух несовершеннолетних и девушку чуть старше.

Этому предшествовали несколько других нападений или попыток нападения. Во время одного из них 37-летняя женщина скончалась, несмотря на попытки реанимации.

После этого Польша существенно усилила присутствие полиции в школах и вокруг них в связи с серией нападений с ножами.