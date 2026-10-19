Сибіга прокоментував можливу тристоронню зустріч Трампа, Путіна і Сі

Тристороння зустріч Росії, Китаю та США лише заохотить очільника Кремля Владіміра Путіна продовжувати війну, вважає глава українського МЗС Андрій Сибіга.

Про це Сибіга написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Путін, за словами Андрія Сибіги, не має місця за столом із президентами Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном. Принаймні – поки він продовжує терор проти українського населення.

"Запрошення Путіна на таку зустріч підживлювало б його апетит до самовихваляння та надавало б йому статусу, якого він не заслуговує. Він не є глобальним лідером; він – воєнний злочинець. А Росія не є глобальною силою, вона є глобальною проблемою", – написав міністр закордонних справ України.

Натомість тристороння зустріч між лідерами України, США та Росії могла б допомогти завершити війну швидше, вважає Сибіга.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомило про те, що Путін запропонував провести наступного місяця зустріч із Трампом та китайським лідером Сі Цзіньпіном для обговорення припинення війни в Україні.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що про таку зустріч були розмови, але поки вона не є підтвердженою.