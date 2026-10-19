Сибига прокомментировал возможную трехстороннюю встречу Трампа, Путина и Си

Трехсторонняя встреча России, Китая и США лишь подтолкнет правителя Кремля Владимира Путина к продолжению войны, считает глава украинского МИД Андрей Сибига.

Об этом Сибига написал у себя в X, сообщает "Европейская правда".

Путину, по словам Андрея Сибиги, нет места за столом с президентами Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. По крайней мере – пока он продолжает террор против украинского населения.

"Приглашение Путина на такую встречу подпитывало бы его аппетит к самовосхвалению и придавало бы ему статус, которого он не заслуживает. Он не является глобальным лидером; он – военный преступник. А Россия не является глобальной силой, она – глобальная проблема", – написал министр иностранных дел Украины.

Зато трехсторонняя встреча между лидерами Украины, США и России могла бы помочь быстрее завершить войну, считает Сибига.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило о том, что Путин предложил провести в следующем месяце встречу с Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином для обсуждения прекращения войны в Украине.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что о такой встрече велись разговоры, но пока она не подтверждена.